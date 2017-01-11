«الإبداع الرياضي» ترتدي حُلة «دورة الخير»

دبي (وام)
اعتمد مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، محاور التنافس للدورات الخمس المقبلة 2017 - 2021.
حيث سيكون محور التنافس للدورة التاسعة هو: مبادرات إبداعية لتطوير رياضة المرأة ومبادرات إبداعية لتمكين المرأة رياضياً، أما محور التنافس للدورة العاشرة فيتضمن مبادرات إبداعية أسهمت في تطوير رياضة الشباب ومبادرات إبداعية لتمكين الشباب رياضياً.
|
أما على مستوى الإبداع الرياضي الفردي فسيكون للفترة ذاتها هو الإنجازات الرياضية والمبدع المتميز، بالإضافة إلى الإبداعات الرياضية التطبيقية إلى جانب الابتكارات والاختراعات.
|