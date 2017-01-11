«الإبداع الرياضي» ترتدي حُلة «دورة الخير»

دبي (وام)

اعتمد مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، محاور التنافس للدورات الخمس المقبلة 2017 - 2021.

حيث سيكون محور التنافس للدورة التاسعة هو: مبادرات إبداعية لتطوير رياضة المرأة ومبادرات إبداعية لتمكين المرأة رياضياً، أما محور التنافس للدورة العاشرة فيتضمن مبادرات إبداعية أسهمت في تطوير رياضة الشباب ومبادرات إبداعية لتمكين الشباب رياضياً.

بينما سيكون محور التنافس للدورة الحادية عشرة: مبادرات إبداعية لتفعيل إدارة المعرفة في حين سيكون محور التنافس للدورة الثانية عشرة التي تصادف عام 2020 هو: مبادرات إبداعية اعتمدت الرياضة وسيلة لسعادة المجتمع وسيكون محور التنافس لدورة عام 2021 هو: مبادرات إبداعية لتطوير المنشآت الرياضية الذكية.

أما على مستوى الإبداع الرياضي الفردي فسيكون للفترة ذاتها هو الإنجازات الرياضية والمبدع المتميز، بالإضافة إلى الإبداعات الرياضية التطبيقية إلى جانب الابتكارات والاختراعات.