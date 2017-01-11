«خليفة الخير» شعار بطولة «العين الرمضانية» الثانية

العين (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العين الرمضانية الثانية اجتماعها الرابع برئاسة معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بقصر معاليه بمدينة العين، بحضور الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والدكتور عبدالله بن سالم الوحشي رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومسلم أحمد مدير البطولة، وعلي مسري الظاهري مستشار البطولة، والدكتور عادل حلمي المستشار الفني، ومسعد الحارثي رئيس اللجنة الإعلامية، وهلا علي الساير السكرتير التنفيذي وعدد من رؤساء اللجان المختلفة.

وفي كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع وجه معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان الشكر والتقدير إلى إدارة نادي العين، لوقوفها ودعمها ومساهمتها الكبيرة في إنجاح البطولة، حيث وافقت إدارة النادي على تنظيم بطولة العين الرمضانية على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، بالإضافة إلى عدم ممانعتها في استخدام الصالة الرياضية المغلقة لتنظيم بعض الألعاب الجماعية مثل الطائرة وكرة اليد وغيرها من المنافسات التي يتضمنها برنامج البطولة.

كما رحب معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان برؤساء وأعضاء اللجان القدامى والجدد، متمنياً أن تكون مساهمتهم فعالة وجهودهم كبيرة من أجل إنجاح هذه البطولة. وقال: «النجاح يتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والتحدي وأن يعملوا كأسرة واحدة سعياً لبلوغ النجاح المنشود».

من جانبه، قدم الدكتور عبد الله بن سالم الوحشي، شرحاً إضافياً لفحوى ملف التسويق، موضحاً أن الاتفاق قد تم مع شركة التسويق لتضطلع بكامل ملف تسويق البطولة وتصنيف الرعاة حسب فئات المبالغ التي سيقدمونها من أجل الرعاية. وقال: «هناك تواصل مع الجهات المعنية كافة التي ستكون لها مساهمة كبيرة في إنجاح هذا الحدث».

وأضاف «البطولة ستقام تحت شعار «خليفة الخير» واللجان بدأت بالفعل العمل الميداني وشرعت في تجهيز كل ما يتعلق بالبطولة»، مؤكداً أن الفرصة متاحة أمام جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في هذا الحدث. وقال «الألعاب التي يتضمنها برنامج البطولة ستكون تحت رعاية وإشراف اتحاداتها مما يساهم في إنجاحها، خاصة أنها الجهات المعنية بهذه الألعاب وتملك الخبرة والكفاءة في التنظيم».

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من الالتزامات التي أقرت خلال الاجتماع الثالث الذي عقد في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، والذي يتعلق بملف التسويق وملفات إعداد مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها مع اتحادات الألعاب المختلفة. كما اطلع الاجتماع على إقرار اعتماد استاد طحنون بن محمد بالقطارة كمركز للبطولة، على أن يتم اعتماد أرقام الهاتف والفاكس من أجل وضعها على مخاطبات اللجنة العليا المنظمة للجهات المختلفة. كما ناقش الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالجوانب الفنية والإدارية ومهام كل لجنة خاصة أن البطولة المقبلة ربما تتضمن المنافسة فيما لا يقل عن 16 لعبة فردية والجماعية.

وأوضحت تغريد المهداوي مديرة التسويق بشركة C2020، قيامهم بإعداد خطة الموقع الإلكتروني للبطولة والبريد الإلكتروني لأعضاء اللجنة المنظمة من أجل تسهيل التواصل بين مختلف اللجان. وتناول الاجتماع أيضاً عمل اللجان المنظمة وتسمية الرؤساء لكل من اللجنة المالية والإدارية والعلاقات العامة والجوائز.