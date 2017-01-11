أزمة الصالات تعطل «الطائرة الإماراتية» عن التحليق

أسامة أحمد (دبي)
«الاتحاد» فتحت أزمة الصالات التي تمثل هاجساً متجدداً يؤرق اتحاد وأندية الكرة الطائرة في وجود 4 لعبات جماعية تمارَس على نفس الصالات، وهي الطائرة والسلة واليد وكرة قدم صالات، مما يصعب على الاتحاد جدولة المباريات، خصوصاً مع عدم امتلاك بعض الأندية لصالات مما يكون له المردود السلبي وبالتالي تختل معادلات الأجهزة الفنية واللاعبين لتدفع اللعبة الثمن غالياً.
وطالبت بعض الأندية بتخصيص صالة للاتحاد على غرار صالة البحرين التي تستضيف مباريات الطائرة وبالتالي تستقطب محبي اللعبة في مكان واحد مما كان الأثر الكبير في حضور الجمهور وتطور الطائرة في البحرين.
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وقال: في ظل هذا الوضع لا يوجد اللاعب الذي يملك المهارات الفنية مما ينعكس سلباً على مسيرة منتخباتنا الوطنية المختلفة واللعبة بشكل عام.
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