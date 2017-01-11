سيف بن فطيس: لا تنتظروا شيئاً من «إدارة الهواة»!

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من تضحياتهم وصبرهم في ميادين وساحات التنافس غير المتكافئ أمام لاعبين من دول لديها منظومة رياضية علمية سليمة لصناعة الأبطال، فإن حبهم للرياضة يدفعهم على مواصلة السير على الطريق، وتحدي الصعاب، في حين أن البعض من لاعبينا، بل أغلبهم في الكثير من الرياضات ينطفئ نور الأمل بداخله، ويقتل الحلم معه عندما يجد نفسه عرضة للهواجس، لا يجد ما يؤمن به مستقبله، ولا من يوفر له الدعم في مسيرته، أو يعوضه إذا تعثر في تعليمه أو انشغل عنه، وفي هذه الحالة يجد نفسه وحده أمام المجهول، وهذا يدفعه إلى الانسحاب المبكر من الرياضة، والتضحية بمتعته الذاتية كي يعيش ويصبح عنصراً إيجابياً نافعاً في أسرته.

اللاعبون في الألعاب الفردية هم ضحايا الواقع، فهم المظلومون إعلامياً، والمصدومون عندما يخسرون أمام الأقوياء الذين توفرت لهم كل عوامل النصر في الدول المتقدمة، وهم المجهولون في المجتمع برغم تضحياتهم المتواصلة، وهم المنسيون عند التكريم، لكنهم في واقع الأمر أبطال لم يغنِّ لهم أحد، لأنهم يتحدون الصعاب، منهم من ينتصر حتى على مستوى المنطقة أو الإقليم أو حتى القارة بمجهوده الفردي، ولا يجد من ينصفه، ومنهم من يرضى بمجرد الاستمرار حباً في الرياضة، وفي كلتا الحالتين، يبقى الوضع على ما هو عليه في منظومتنا الرياضية، ويبقى التمثيل المشرف هدفاً في حد ذاته عند الكثير من الاتحادات، في هذه الحلقة سوف يتحدث اللاعبون أنفسهم، من على خط النار، يروون تجاربهم، ويضعون أيديهم على الجرح، وهم يشخصون الواقع الصعب.

وقال الرامي الدولي سيف بن فطيس صاحب الصدارة في التصنيف الآسيوي لرماية الإسكيت أن رياضة الإمارات بكل فروعها، والألعاب الفردية بشكل خاص مظلومة ومريضة بداء «الإدارة الهاوية»، مشيراً إلى أن الهواة لا يمكن لهم أن يديروا محترفين، لأن الإدارة علم، وخبرات، وتجارب، ومن يرغب في تجهز بطل عالمي عليه أن يكون محترفاً، وأن يحيط البطل العالمي بمنظومة محترفة من الأوجه كافة.

وأضاف سيف بن فطيس الذي حقق مراكز متقدمة على المستوى العالمي: التطوير يحتاج إلى تشخيص الواقع بشكل سليم، والواقع يحتاج إلى وقفة، لأنها لا تتواكب مع تطور باقي قطاعات الدولة، التي أصبحت تعيش عصر ما بعد الابتكار، وتستفيد من تجارب العالم المبدعة، مشيراً إلى أن مجرد التفكير في تحقيق إنجاز أولمبي أو عالمي لا بد أن يمر على الألعاب الفردية، لأن تجهيز بطل أو اثنين يختلف كثيراً عن تجهيز فريق مكون من 20 لاعباً، وفي النهاية هذه ميدالية للفريق الجماعي، وتلك ميدالية للاعب فردي، بل إن اللاعب الفردي يملك أكثر من فرصة في تحقيق أكثر من ميدالية، خاصة إذا كان سباحاً أو عداءً، ولا بد أن نعترف بأن الرياضة أصبحت علماً، ولم يعد من المنطقي في عصر التكنولوجيا والعولمة التي انتقلت إليه حكومتنا منذ زمن بعيد، وأصبحنا نموذج للعالم، أن نقدم الطلب في الاتحاد اليوم، وننتظر البت فيه بعد أسبوع أو أكثر، ولم يعد من المقبول أن يذهب أي لاعب لاتحاده فيجد فقط «الكتبة» هم الموجودون دائماً، فلا خبراء، ولا لجان تطوير، ولا جلسات عصف ذهني، ولا شيء بالمرة، وهنا لا أقصد الرماية بعينها، لكني أقصد الجميع، ولا أهاجم شخصاً بعينه، ولا أحب الانتقاد من الخارج، بل إنني أحاول تشخيص الأمر دون المساس بالأشخاص.