عبدالله عامر (اللبسة)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين، أمس، فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن التي تقام في ميدان اللبسة، والتي خصصت لسن «الإيذاع» لمسافة 6 كلم. كما شهد السباقات سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وحضر تحديات الفترة المسائية جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وانتزعت «سمحة» لمحمد زايد خلفان المنصوري ناموس الشوط الرئيسي الأول المخصص للأبكار، محرزة الكأس وجائزة سيارة رنج روفر بعد منافسة مثيرة انتهت مع خط الختام، وأنهت «سمحة» مراحل الشوط في توقيت قدره 9:05:9 دقائق، تاركة المركز الثاني لـ «الاتحادية» لحميد سعيد النيادي والتي سجلت زمناً قدره 9:06:0 دقائق، وحلت في المركز الثالث «سيوف» لأحمد محمد راشد الخيال الطنيجي في زمن قدره 9:07:5 دقائق.

وفي الشوط الرئيسي الثاني المخصص للجعدان حلق «عساس» لمطر غانم مسفر المنصوري مع الكأس وجائزة سيارة رنج روفر بعد إحرازه المركز الأول في زمن قدره 9:08:9 دقائق، وجاء في المركز الثاني «مشغل» لحمود سعيد حمود العفاري بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 9:10:1 دقائق، وحل «عتيم» لسالم سعيد منانة الكتبي في المركز الثالث بعد أن أنهى مراحل الشوط في توقيت قدره 9:11:0 دقائق.

وبعد ختام المنافسات قام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بتتويج الفائزين بالرموز المسائية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وحصل جميع الفائزين بالأشواط المسائية على سيارات وبقية المراكز على جوائز نقدية قيمة. وشهدت المنافسات المسائية مشاركة قوية وكبيرة من ملاك الهجن من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وتصدرت «أرصاد» لحمد بطي محمد الغفلي مراحل الشوط الأول لفئة «الإيذاع» لمسافة 6 كلم والتي أقيمت صباح أمس، وقطعت «أرصاد» المسافة في توقيت قدره 9:18:2 دقائق، وجاءت «رمز المها» لعبدالله خليفة عنتر الغفلي في المركز الثاني بزمن قدره 9:22:2 دقائق، وحلت في المركز الثالث «ملهمة» لعلي سالم علي الكتبي بزمن قدره 9:24:7 دقائق.