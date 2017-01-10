حكومة التشيك لمواطنيها: أطلقوا النار على الإرهابيين!

أحمد مصطفى أحمد مصطفى

تتبنى وزارة الداخلية في جمهورية التشيك تغييراً دستورياً يهدف إلى السماح للمواطنين باستخدام البنادق ضد الإرهابيين بعد أسابيع قليلة من دعوة الرئيس التشيكي ميلوس زيمان لمواطنيه بتسليح أنفسهم لمواجهة إمكانية هجوم كبير من المنظمات الإرهابية.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن دعوة الرئيس التشيكي لاقت استجابة واسعة من المواطنين حيث ارتفعت مبيعات السلاح بشكل لافت وسط تحذيرات من إمكانية استهداف الأقلية المسلمة التي يصل قوامها إلى أقل من أربعة آلاف نسمة.

ويقول أنصار تغيير الدستور أن حمل المواطنين للسلاح يمكن أن ينقذ الأرواح حال حدوث هجوم كبير بالتوازي مع تأخر الشرطة أو فشلها في الوصول إلى مكان الحادث في الوقت المناسب.

يذكر أن جمهورية التشيك تمتلك بالفعل بعضاً من أكثر القوانين تساهلاً تجاه حمل السلاح في أوروبا، حيث يوجد أكثر من 800 ألف سلاح مرخص فيما يحمل 300 ألف شخص تراخيص بحمل السلاح.