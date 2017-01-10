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ارتفاع مبيعات الأسلحة الشخصية

حكومة التشيك لمواطنيها: أطلقوا النار على الإرهابيين!
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

أحمد مصطفى أحمد مصطفى

تتبنى وزارة الداخلية في جمهورية التشيك تغييراً دستورياً يهدف إلى السماح للمواطنين باستخدام البنادق ضد الإرهابيين بعد أسابيع قليلة من دعوة الرئيس التشيكي ميلوس زيمان لمواطنيه بتسليح أنفسهم لمواجهة إمكانية هجوم كبير من المنظمات الإرهابية.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن دعوة الرئيس التشيكي لاقت استجابة واسعة من المواطنين حيث ارتفعت مبيعات السلاح بشكل لافت وسط تحذيرات من إمكانية استهداف الأقلية المسلمة التي يصل قوامها إلى أقل من أربعة آلاف نسمة.

ويقول أنصار تغيير الدستور أن حمل المواطنين للسلاح يمكن أن ينقذ الأرواح حال حدوث هجوم كبير بالتوازي مع تأخر الشرطة أو فشلها في الوصول إلى مكان الحادث في الوقت المناسب.

يذكر أن جمهورية التشيك تمتلك بالفعل بعضاً من أكثر القوانين تساهلاً تجاه حمل السلاح في أوروبا، حيث يوجد أكثر من 800 ألف سلاح مرخص فيما يحمل 300 ألف شخص تراخيص بحمل السلاح.

إضافة إلى ذلك، يعد الحصول على سلاح أمرا سهلا نسبيا في البلاد حيث يكفي أن تكون فوق سن الـ21 وتنجح في اختبار استخدام السلاح وتقدم ما يفيد بعدم وجود أي سابقة إجرامية لك لتكون قادرا على امتلاك سلاح. ... المزيد
     
 

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