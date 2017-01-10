السجن 22 عاماً لأميركي بتهمة سرقة «ريموت كونترول»

واشنطن (الاتحاد نت)

حكمت محكمة أميركية على متهم بسرقة جهاز تحكم عن بعد «ريموت كنترول» لتلفزيون بالسجن لمدة 22 عاماً بعد أن أثبتت التحقيقات إدانته بهذا الجرم.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن إيريك برامويل ثبتت إدانته بسرقة الريموت في عام 2015 من شقة سكنية بمدينة ويتون في ولاية إلينوي وحكمت عليه المحكمة بعد ذلك بقضاء عقدين من عمره وراء القضبان جراء ذلك.

وأضافت الصحيفة أن برامويل أسقط إحدى قفازاته أثناء خروجه من الشقة ليتمكن المحققون بعدها من مطابقة الحمض النووي مع قاعدة بيانات المجرمين المدانين سابقاً ليتمكنوا من معرفة الجاني.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس برامويل لمدة 30 عاماً نظراً لتاريخه الإجرامي السابق والذي يتضمن ارتكاب سرقات مماثلة من المجمعات السكنية المجاورة لمسكنه.

وشملت قائمة المسروقات السابقة برامويل عدة أجهزة تحكم عن بعد وأجهزة تلفزيون وأجهزة إلكترونية أخرى.

وقال ممثل الادعاء العام روبرت برلين في مرافعته أمام المحكمة: «ينبغي أن ينال السيد برامويل عقابه أخيراً جراء أنشطته غير المشروعة وتاريخه الإجرامي، فبغض النظر عن الجهاز المسروق، لا ينفك السيد برامويل عن استهانته بالقانون مراراً وتكراراً ويجب ألا يتوقع أن يتجنب العواقب هذه المرة».

وإضافة إلى الحكم الأساسي، حكم القاضي روبرت ميلر على برامويل بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة لاستخدام لغة بذيئة داخل مقر المحكمة.

يذكر أن الولايات المتحدة تأتي على رأس دول العالم من حيث عدد السجناء حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص وراء القضبان بنسبة قد تصل إلى 700 شخص تقريباً من كل 100 ألف، وهي النسبة الأعلى في العالم.