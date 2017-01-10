أغنى رجل في اليابان يخسر 1.4 مليار دولار في يوم واحد

طوكيو (الاتحاد نت)
خسر تاداشي ياناي وهو الرجل الأغنى في اليابان 1.4 مليار دولار في يوم واحد بعد أن فقدت شركته «فاست ريتيلينغ» المتخصصة ببيع الملابس بالتجزئة 6.7 في المئة من قيمة أسهمها.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الخسارة الفادحة هي الأكبر بين أغنى 500 شخص في العالم، بحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، لتنخفض ثروة ياناي إلى ما قيمته 17.7 مليار دولار ويتراجع في قائمة الأغنى في العالم إلى المركز الـ44.
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يذكر أن ياناي افتتح أول متجر من سلسلة «يونيكلو» في هيروشيما في عام 1984 ليقود السلسلة بعدها إلى نمو سريع انطلاقاً من السوق الياباني.
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وأشارت الصحيفة إلى أن المبيعات المخيبة للآمال ليونيكلو تعد أحدث ضربة للشركات اليابانية بعد أن هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض ضرائب عقابية على شركة تويوتا للسيارات حال تصنيعها سياراتها للسوق الأميركي في المكسيك.
وانخفضت أسهم تويوتا بنسبة ثلاثة في المائة فيما تأثرت قيمة أسهم شركات صناعة السيارات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنسبة 0.4 في المئة إجمالا.