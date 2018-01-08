ترامب: لا أمانع الحديث هاتفياً مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن، سيؤول (وكالات)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا مانع لديه «على الإطلاق» من التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وعبر عن أمله في أن تسفر المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن نتائج إيجابية. فيما سمت بيونج يانج أعضاء وفدها للمحادثات المرتقبة غدا مع الجنوب.
ووافقت كوريا الشمالية يوم الجمعة على إجراء محادثات رسمية مع كوريا الجنوبية الثلاثاء للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بعد ساعات من قرار واشنطن وسيؤول بتأجيل تدريبات عسكرية وسط تصاعد التوتر بشأن برامج بيونج يانج للأسلحة النووية والصاروخية.
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وتبادل ترامب وكيم الإهانات منذ أن تولى ترامب منصبه ووصف الرئيس الأميركي مرارا كيم بأنه «رجل الصواريخ» بسبب التجارب النووية واختبارات الصواريخ الباليستية.
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