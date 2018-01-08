نتنياهو يكرر دعوته لإغلاق «الأونروا» بذريعة سعيها لتدمير دولة الاحتلال

القدس (وكالات)

جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس هجومه على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، واتهمها بالسعي للقضاء على إسرائيل، وذلك بعد أيام من تهديد أميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين. وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته «أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا... إنها منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل، ولذا يجب أن تزول الأونروا من الوجود». وأضاف أنه بينما يحصل ملايين اللاجئين على مساعدات من المفوضية العليا للاجئين، فإن الفلسطينيين وحدهم لديهم منظمة مخصصة لهم تتعامل مع «أبناء أحفاد اللاجئين، وهم ليسوا لاجئين».