مصادرة 6 صحف سودانية انتقدت ارتفاع أسعار الخبز

الخرطوم (أ ف ب)

أكد رؤساء تحرير ست صحف سودانية أن جهاز الأمن والمخابرات صادر نسخها الأحد بسبب انتقادها زيادة أسعار الخبز التي تضاعفت هذا الأسبوع. ورفعت المخابز الأسعار في الأيام الماضية إثر زيادة كبيرة في أسعار طحين القمح بعد أن انسحبت الحكومة من استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص. وانتقدت الصحف القرار الخاص بالقمح بينما دعت أحزاب معارضة للتظاهر ضد زيادة الأسعار.

وقام جهاز الأمن أمس بمصادرة النسخ المطبوعة من صحف «التيار» و«المستقلة» و«القرار» و«الميدان» و«الصيحة» و«أخبار الوطن».

وقالت رئيسة تحرير أخبار الوطن هنادي الصديق «لم يقدموا أسباباً لمصادرة نسخ صحيفتنا لكني أعتقد انه بسبب تغطيتنا الشفافة لزيادة أسعار المواد الغذائية».

وتزامنت مصادرة الصحف مع دعوة أحزاب معارضة الى التظاهر ضد ارتفاع الأسعار.

وأعلن حزب المؤتمر المعارض في بيان أن اثنين من قيادييه اعتقلتهم السلطات. وأطلقت الشرطة أمس الأول الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الطلاب تظاهروا في مدينة سنار وسط السودان وفق ما ذكره شهود.

وشهد السودان مظاهرات في عام 2016 بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود ولكن السلطات سرعان ما أخمدتها خوفاً من تكرار التظاهرات الدامية عام 2013.