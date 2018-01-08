تونس: اعتقال متشدد مسلح باشتباك على الحدود مع الجزائر

ساسي جبيل: تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن وحداتها العسكرية تمكنت من القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على إرهابي آخر بعد إصابته بطلق ناري برجله في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السلوم التابع لمحافظة القصرين.

وأضافت وزارة الدفاع الليلة قبل الماضية في بيــان أن إحدى التشكيلات العسكرية قامت بالرمي على مجموعة مسلحة، وألقت القبض على الإرهابي المصنف بالخطير «برهان البولعابي» المكنى «أبو ياسين»، بعد إصابته بطلق ناري برجله في كمين للأمن بجبل السلوم بمحافظة القصرين، بعد أن تخلى عنه مرافقوه، مشيرة إلى أن البولعابي أحد أخطر العناصر الإرهابية.

من جهة أخرى، أعلن حزب نداء تونس الحاكم ابتعاده عن حركة النهضة «الإسلامية» التي كان قد توافق معها في جوانب عدة ومنها تركيبة الحكومة، وذلك لاتضاح وجود تباين في المواقف بين الحركتين.

وأكد المكلّف بالشؤون السياسية بحزب نداء تونس برهان بسيس، أمس الأول على هامش اجتماع حركة نداء تونس أن خلفية حركة النهضة «الإسلامية» الفكرية لا تتماشى والمشروع الحضاري والمدني لحزب نداء تونس.