أمير الكويت يفتتح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية اليوم

الكويت (وام، كونا)

يفتتح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت صباح اليوم الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويشارك رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في أعمال الاجتماع بمشاركة رؤساء المجالس الخليجية وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.

وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي في تصريح صحفي أمس أن الاجتماع يأتي وسط ظروف ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة مما يشكل فرصة هامة لتوحيد الرؤى والعمل المشترك وبما يعزز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية لا سيما في مجال العمل البرلماني لمواصلة العمل لدعم مسيرة الإنجاز والتنمية والبناء في دول مجلس التعاون، معربا عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بأن يسهم هذا الاجتماع في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات تحقيقا لأهداف مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل وأن ترتقي نتائجه وتوصياته لطموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى ما سيشكله الاجتماع من فرصة مواتية للتباحث وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة المطروحة للبحث والتي مـــن بينها آليات التعــامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون وموضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية مع بعض البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية المؤثرة على المستوى الدولي مثل البرلمان الأوروبي والكونجرس الكونجرس الأميركي وبرلمانات دول أميركا اللاتينية بما يصب في اتجاه تعزيز العلاقات دول المجلس مع هذه الدول ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.