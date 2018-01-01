8 طائرات لحشد جماهير عُمان

الكويت (الاتحاد)

عقد الدكتور أحمد بن حبوش الفارسي رئيس الوفد الإعلامي بالبعثة العمانية مؤتمراً صحفياً صباح أمس في قاعة المركز الإعلامي بفندق شيراتون الكويت، وذلك من أجل الحديث عن إعلان بعض المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص تبرعها بعدد من رحلات الطيران الخاصة لنقل الجماهير العمانية إلى الكويت غداً لمساندة المنتخب أمام نظيره البحريني في نصف النهائي.

قال: «سلاح الجو السلطاني العماني أعلن عن تسيير طائرة خاصة للكويت لنقل الجماهير في يوم المباراة، فيما تكفل طيران السلام بـ4 رحلات، اثنتان منهن تجاريات برسوم مخفضة، ورحلة واحدة تكفلت بها وزارة الشؤون الرياضية، والأخرى تكفل بها مجلس الشورى، ويقوم الطيران العماني بتسيير 3 رحلات برسوم مخفضة، كما تكفل الطيران العماني بوسيلة النقل والتغذية لكل الجماهير، وأشار إلى أن هناك حافلات سيتم تسييرها إلى الكويت، وتم تشكيل لجنة لموضوع التنسيق للجماهير وتسهيل مهمتهم ومن ثم العودة إلى أرض الوطن، واللجنة هذه تضم سعيد البلوشي ومحمد العلوي وخميس البلوشي.