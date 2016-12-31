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مهرجان «ليوا - تل مرعب» يواصل فعالياته

«سباق الصيد بالصقور» ينطلق في أجواء مثيرة
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تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017

المنطقة الغربية (الاتحاد)

تتواصل الإثارة والمتعة في مهرجان «ليوا - تل مرعب» الرياضي بنسخته الجديدة، والذي يأتي بفعاليات متعددة ومنافسات مثيرة تتنوع ما بين رياضات السيارات بأنواعها المختلفة، والدراجات النارية، إضافة للمنافسات المتميزة لسباقات الخيول والهجن والصقور والتي تتوزع على مدار تسعة أيام كاملة هي عمر المهرجان.

ويدخل المهرجان يومه الرابع بانطلاقة منافسات «سباق الصيد بالصقور» اليوم ، حيث قررت اللجنة إقامة منافسات الصيد بالصقور على مدار يومين، وجاء قرار نادي الغربية الرياضي بتقسيم المنافسات إلى يومين، من أجل أن يكون هناك فرصة أكبر للمشاركة والتحدي في كل الفئات، وأيضاً إتاحة الفرصة لأكبر كم ممكن من الصقارين من أجل المشاركة.

تبدأ المنافسة اليوم مع فئة جير شاهين وجير تبع (جرناس) وفئة جير جرموسة وجير بيور(جرناس)، وتختتم غداً مع فئة جير شاهين وجير تبع (فرخ)، وفئة جير جرموشة وجير بيور(فرخ).

وتنطلق فعاليات المسابقة اليوم في الثانية ظهراً بميدان سباقات الصيد بالصقور في موقع تل مرعب مع فئة جير شاهين وجير تبع (جرناس) وفئة جير جرموشة وجير بيور (جرناس)، وذلك لقطع مسافة 400 متر في أقل زمن ممكن، حيث يتم تحديد ترتيب المشاركين بناء على الزمن المستغرق من لحظة الانطلاق وحتى وصول الطائر لنقطة النهاية، ويتم احتساب الزمن بوساطة أجهزة حساسة تعمل بالليزر لضمان دقة النتائج.

ووضعت لجنة التحكيم مجموعة من المعايير والاشتراطات للمشاركة في السباق، ومنها تثبيت فئة الصقر من قبل لجنة التثبيت في حالة الاشتباه بفئة الصقر، كما يحق المشاركة بأكثر من صقر في فئات البطولة، ويكون مالك الصقر هو المسؤول عن عملية دعوة الصقر ويجلب الملواح الخاص به ويمنع استخدام حمامة في عملية دعوة الصقر، كما تم التأكيد على أن قرار اللجنة نهائي وغير قابل للمعارضة، كما قررت اللجنة أن لا يزيد عدد الصقور التي يشارك بها أي مالك عن خمسة صقور في كل الفئات. ... المزيد
     
 

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