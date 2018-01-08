حقوقي مصري يتهم قطر بتسليح وتمويل تنظيمات إرهابية في سيناء

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن بعض الدول مثل قطر تدعم التنظيمات الإرهابية في سيناء بالسلاح والأموال، لافتا إلى أنه على الرغم من إبرام اتفاق أميركي قطري بوقف دعم التنظيمات الإرهابية، وإعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن قائمتين للإرهاب، إلا أن الدوحة تهدد العديد من المناطق والدول، وتمد التنظيمات الإرهابية في سيناء بأسلحة نوعية وصواريخ ذكية تمتلكها الجيوش فقط.

وأوضح أبو سعدة لـ»اليوم السابع» أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار واضح تجاه الدول التي تدعم الإرهاب، مؤكدا أن هناك إقرارا بأن قطر ترتكب تلك الجريمة بشكل واضح، مطالبا بإلزامها بتعويض ضحايا الإرهاب وتبني الأدلة، التي أعلنت عنها الدول الأربع ضد قطر والتي تثبت تورطها في دعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وأضاف أن هناك قرارات صدرت من مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، منها قرار صدر عام 2011 بتجفيف منابع التمويل وتتبع مصادر الأموال، إلى جانب تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب برئاسة مصر، الذي يُلزم الدول بتبادل المعلومات حول الأشخاص والقوائم والبيانات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، ومنع الدول من تقديم الدعم المالي واللوجيستي لتلك التنظيمات. ووصف ما يحدث على المستوى الدولي في مكافحة الإرهاب بأنه ليس نجاحا كاملا، موضحا أنه على الرغم من نجاح عمليات التحالف الدولي في العراق وتقليص تواجد تنظيم «داعش» في المدن العراقية، وما يحدث في سوريا بعد تحرير الرقة، إلا أن التنظيمات بدأت تنتقل من المواقع التي تم تطهيرها إلى سيناء وليبيا، التي تعتبر مناطق جاذبة للتنظيمات الإرهابية الآن.