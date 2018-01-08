إريتريا تكذِّب قطر



تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018 القاهرة (مواقع إخبارية) كذّبت الحكومة الإريترية مزاعم وسائل إعلام قطرية عن أن أسمرة رفضت طلبًا من السعودية والإمارات بقطع علاقاتها مع قطر على ضوء مطالبتها ومملكة البحرين ومصر بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب. وقال وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «هذا البيان الذي ورد باللغة العربية ونسب للخارجية الإريترية لا أساس له من الصحة ولا يتعدى أن يكون أخبارًا كاذبة». كما كذبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما تناقلته وسائل إعلام قطرية، معربة عن بالغ أسفها تجاه ظهور تقارير غير دقيقة رصدت الاجتماع الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي المنصوري.