خليفة السبيعي.. رجل «القاعدة» الأول في قطر

أحمد مراد (القاهرة)
يعد الإرهابي القطري خليفة بن محمد بن تركي السبيعي، الذي كان يعمل في السابق مسؤولا كبيرا في البنك المركزي القطري، أحد أبرز الممولين والداعمين القطريين للجماعات والتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان، ويأتي على رأس هذه الجماعات الإرهابية تنظيم القاعدة، وتليه جبهة النصرة وتنظيم داعش.
في عام 2008، عاقبت الولايات المتحدة السبيعي، ووضعته على قوائم الإرهاب الأميركية، بعد أن وجهت له تهما بتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة، وتمويل الإرهابي خالد الشيخ محمد، الذي يعد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 ضد الولايات المتحدة، وإزاء هذا الأمر قامت السلطات القطرية باعتقال السبيعي، ولكنها أفرجت عنه بعد 6 أشهر فقط، وقد خرج من السجون القطرية ليواصل أنشطته الداعمة والممولة للجماعات الإرهابية، وذلك تحت مرأى ومسمع النظام الحاكم، حيث لم يصدر عنه أي تحرك لمعاقبة السبيعي الذي يقيم حتى الآن في الدوحة.
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وبحسب الوثائق الأميركية، فإن الإرهابي السبيعي لديه علاقة بشخص يدعى أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو أردني الأصل وقطري الجنسية، ومقيم في سوريا منذ بداية الأحداث الدموية في 2011، وتصفه الحكومة الأميركية بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة في العراق وجبهة النصرة في سوريا، وحسب الوثائق فإن أشرف عبدالسلام قام بنقل مئات الآلاف من الدولارات تسلمها من السبيعي لإيصالها إلى تنظيم القاعدة في باكستان.
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وفي مملكة البحرين، حُكم على الإرهابي القطري السبيعي غيابيا بالسجن بتهمة الانتماء لخلية إرهابية، وتجنيد مقاتلين وإرسالهم لمراكز التدريب الخاصة بالجماعات الإرهابية، كما وضعت الأمم المتحدة اسمه في قوائم الإرهاب الدولية، والتي تضم الأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب صلاتهم بجماعات وتنظيمات إرهابية. وفي الثامن من يونيو 2017، أدرج البيان المشترك الذي أصدرته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) اسم السبيعي ضمن قائمة الإرهاب الممولة والمدعومة من قطر، وذلك في أعقاب إعلان الدول الأربع عن قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع قطر احتجاجا على دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية.