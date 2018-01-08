«لوسيل».. مدينة العبودية الحديثة في قطر!

دينا محمود (لندن)
«العبودية لا تزال قائمة».. عنوانٌ اختارته الكاتبة الأميركية كارين بينِت لمقالٍ شديد اللهجة نشره موقع «شيت شييت» أو (ورقة الغش) الأميركي، تطرقت فيه إلى أوضاع العمالة الأجنبية التي تعاني الأمرين في قطر على يد أرباب العمل هناك، في ظل تواطؤ من السلطات التي لا توفر أدنى درجات الحماية لهذه الفئة من العمالة، التي يأتي أفرادها عادةً من دول آسيوية فقيرة. وسلطت بينِت الضوء في مقالها على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال القادمون من كوريا الشمالية بالتحديد، والذين تكشف النقاب عن أنهم يعملون بـ»السخرة» في مشروعات إنشائية متعددة، تُشيّد على الأراضي القطرية في الوقت الحاضر.
وأشار المقال إلى أن هذه المشروعات مرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها عام 2022، التي حصلت الدوحة على حق تنظيمها، في ظل ملابساتٍ مشبوهة شابت عملية التصويت التي جرت في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن أواخر عام 2010. وقال »إن العمال الكوريين الشماليين - الذين يبدو أنهم استجاروا بنار قطر من رمضاء النظام الشيوعي الديكتاتوري الحاكم في بلادهم - يشيدون «مدينة كاملة في قطر، وهو ما يوحي بأهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء في الوقت الراهن في مشروعات الدولة المعزولة في محيطها الإقليمي بسبب سياساتها التخريبية والمُزعزعة للاستقرار.
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وأُطلِق على المدينة - التي يبنيها العمال الكوريون الشماليون بالسخرة ويُنتظر أن تستضيف المباراة النهائية لكأس العالم - هذا الاسم نسبةً لنوع من الزهور ينمو في قطر، وكذلك لقلعةٍ كانت تتبع جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يُعرف بمؤسس قطر الحديثة.
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