روسيا تبدأ خفض إنتاجها النفطي

موسكو (د ب أ)

بدأت روسيا أمس، تقليص إنتاجها النفطي، في إطار اتفاق عالمي يقضي بخفض الإنتاج لامتصاص فائض المعروض بهدف رفع الأسعار المتهاوية، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

ويعاني سوق الطاقة العالمية فائضاً في المعروض منذ أكثر من عامين، كان له تأثير كبير على أسعار الخام، ولم تكلل محاولات الدول المنتجة لتوحيد الموقف بشأن خفض الإنتاج بالنجاح، إلا بنهاية نوفمبر الماضي، حيث اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على تقليص الإنتاج بمقدار 1٫2 مليون برميل يومياً، ليبلغ إنتاج المنظمة الإجمالي 32٫5 مليون برميل يومياً.