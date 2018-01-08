«صنداي تايمز»: الاحتجاجات لم تخمد بعد



تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018 لندن (د ب ا) قالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أمس «ليس هناك أي دليل على أن الاحتجاجات الإيرانية مدبرة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» أو أي جهة أخرى، بحسب مزاعم النظام الإيراني كما كان متوقعاً منه. وأضافت الصحيفة «رغم أن المشاركة في المظاهرات بشكل عام أقل مما كانت عليه في 2009 خلال ما سمى (الثورة الخضراء)، إلا أن الاحتجاجات الحالية تعد رد فعل على مظالم حقيقية، كما أنها انتشرت إلى خارج العاصمة» طهران. وتابعت الصحيفة «يظل مرتقباً إلى أي مدى سوف تسير الاحتجاجات.. زعم قادة (الحرس الثوري) بأنه تم إخماد العصيان يبدو سابقاً لأوانه. فالاحتجاجات استمرت بعد ذلك». وختمت صنداي تايمز بالقول «رغم أنه من غير المحتمل أن تؤول الاحتجاجات إلى إسقاط النظام، إلا أنها تمثل تحذيراً، وتُظهر لنظام ينفق أمواله على تأسيس إمبراطورية فارسية جديدة، أن لديه مشكلات خطيرة».