تظاهرات في أوروبا وأميركا وكندا تضامناً مع مطالب الإيرانيين

عواصم (وكالات)

تظاهر الآلاف في عدد من العواصم الأوروبية، وفي كندا والولايات المتحدة ضد الحكومة الإيرانية، حيث عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الاحتجاجات، مطالبين بإسقاط النظام والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنفاق الأموال في الخارج. وأمام أشهر المعالم في ألمانيا، بوابة براندنبورج تظاهر المئات، تضامناً مع المحتجين الذين يواجهون آلة القمع في الشوارع الإيرانية منذ قرابة الأسبوعين. ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تطالب بإسقاط نظام طهران، الذي ينفق أموال الشعب لخدمة مخططاته التخريبية في المنطقة. ودعوا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي لإدانة ما وصفوه بعمليات «القتل الجماعي»، التي تنفذ في شوارع إيران واتخاذ خطوات جادة للإفراج عن المعتقلين.

وفي مشهد مماثل أمام السفارة الإيرانية بباريس، شارك المئات من الفرنسيين والمعارضين الإيرانيين في تظاهرة متضامنة مع ضحايا الاحتجاجات في الداخل الإيراني. وردد المتظاهرون شعارات نددت بنظام «ولاية الفقيه» والرموز الدينية، كما طالب المتظاهرون بوقف إهدار المال الإيراني في دعم الميليشيات التي تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن ولبنان. كما وانطلقت تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا بالتزامن مع هذه التحركات.