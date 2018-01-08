استمرار حظر «تلجرام» خوفاً من التظاهرات

طهران (وكالات)

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن بهروز نعمتي المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، قوله إن أعضاء البرلمان والمسؤولين الأمنيين قرروا عدم رفع القيود المفروضة على تطبيق تلجرام إلا بعد الالتزام بحظر «القنوات العدائية المناهضة لإيران التي تروج للاضطرابات». وأغلق تلجرام، الذي يستخدمه نحو 40 مليون مستخدم في إيران، عقب اندلاع الاحتجاجات في 28 ديسمبر المنصرم، بعد أن اتهمت طهران قناة «بتشجيع العنف»، وطالبت بحجب قنوات، لكنه الموقع رفض حظر قنوات أخرى ما دفع إيران لحظر الدخول على التطبيق. ويقول سكان إن الكثيرين في إيران يدخلون على تطبيق تلجرام باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة «في.بي.ان» وأساليب أخرى لتجاوز القيود الحكومية على الإنترنت.

ورفع الإغلاق الذي فرض على شبكة «انستجرام» لتقاسم الصور، لكن تلجرام التي يستخدمها أكثر من 25 مليون شخص يومياً، ما زالت تواجه قيوداً، والوصول إليها ما زال متعذراً عبر الهاتف النقال، إلا إذا تم استخدام شبكة افتراضية خاصة. وأعرب بعض النواب عن قلقهم بشأن القيود التي وضعت على الإنترنت خلال الاضطرابات، بما في ذلك الحظر أعلى تطبيق تلجرام للرسائل النصية. وتعطل عمل نحو 9 آلاف مؤسسة تجارية عبر الإنترنت بسبب الحظر، وفقا لوكالة «ايسنا» الإيرانية شبه الحكومية، نقلاً عن تقرير صادر عن مركز الإعلام الرقمي التابع لوزارة الثقافة بطهران.