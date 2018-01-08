عناصر في ميليشيات «الباسيج» الإيرانية تنضم للانتفاضة

ستاركريم، وكالات (عواصم)
انطلق اليوم الـ11 للانتفاضة الإيرانية أمس، باحتجاجات عمالية حيث أضرب عمال شركتي «هبكو» بأراك في محافظة مركزي، وشركة قصب السكر بمدينة التلال السبعة (هفت تبة) شمال إقليم الأهواز، احتجاجا على رواتبهم المتأخرة وعدم تحسين ظروف عملهم وإخراج الكثير منهم وعدم رفع الأجور. وفيما تواصلت التظاهرات المسائية المناهضة للنظام الإيراني والمرشد علي خامنئي والحكومة، في عدد من المحافظات، عرض موقع «المجلس الوطني للمقاومة» الإيرانية على حسابه في موقع «يوتيوب» تسجيلات لعناصر في ميليشيات «الباسيج» الشرسة التابعة لما يسمى «الحرس الثوري» وهم يحرقون هوياتهم العسكرية، معلنين انشقاقهم عن النظام وانحيازهم للتظاهرات التي تجتاح البلاد.
وبث الناشطون احتجاجات عمالية في شركة «هبكو» في أراك بمحافظة مركزي، وعمال شركة قصب السكر بمدينة التلال السبعة شمال إقليم الأهواز، الذين أضربوا عن العمل احتجاجاً على تأخر رواتبهم وعدم تحسين ظروف عملهم ورفد الكثير منهم وعدم رفع الأجور.
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ووفقاً للتقرير، فقد احتشد العمال في ساحة كبيرة من المصنع وأغلقوا هذا الجزء من مدخل المصنع، كما منعوا الشاحنات من دخول الشركة ونقل شحنات قصب السكر.
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