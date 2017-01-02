فنادق الإمـارات تتلقى طلبات حجز 120% خلال رأس العام

أبوظبي (الاتحاد)

تلقت فنادق في الإمارات طلبات حجز تقدر بـ120%، بعد أن شهدت إقبالاً ورواجاً سياحياً كبيراً بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، ما دفعها لوضع قوائم انتظار، وتصدرت دبي وأبوظبي والمنامة المدن في المنطقة خلال مواسم الأعياد.

وقالت مصادر فندقية لوكالة الأنباء الألمانية، إن نسبة الإشغال في دبي بلغت 100%، فيما تزيد على 80% و90% في فنادق بمدن سياحية في الإمارات، وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وقال الخبير السياحي، فريدي فريد، إن سلاسل فنادق في الخليج تلقت طلبات حجز مرتفعة حتى نهاية فبراير المقبل، تراوحت ما بين 80 و90%.

ولفت إلى أن بعض الفنادق تعدت فيها نسبة الحجز 100%، رغم ارتفاع أسعار غرفها بنسب 40%.

وذكر فريدي، مدير فنادق جلوريا في الخليج، أن دبي تأتي في مقدمة المدن الخليجية التي تشهد إقبالاً سياحياً كبيراً.

ويعلق الخبير السياحي معتز الخياط بأن «مدن دبي والدوحة والبحرين نجحت في جذب السائح الأوروبي والخليجي، بمجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية». وأشار إلى أن «المدن الخليجية برعت خلال السنوات الأخيرة في إضافة معالم سياحية كبرى، ومراكز تسوق أصبحت جاذبة للسائحين من مختلف القارات، كما برعت دبي، تليها قطر، في صناعة المهرجانات والفعاليات الترفيهية وخدمات التسوق».

أما الخبير السياحي باتريك أنطاكي، فأشار إلى أن الإمارات وفرت كل الخدمات التي يطلبها السائح، خصوصاً رحلات الطيران، والخدمات الفندقية المتميزة، إلى جانب تنوع المنتجات السياحية، خصوصاً الشاطئية والصحراوية.