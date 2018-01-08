استسلام قيادي حوثي بارز للقوات الإماراتية

عقيل الحلالي، وام (صنعاء، عدن)

أعلن قيادي حوثي مسؤول عن جبهة حيس والخوخة في اليمن استسلامه، وقيامه بتسليم نفسه إلى القوات الإماراتية، مبدياً استعداده للعمل مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. ودعا القيادي المستسلم حمير إبراهيم خلال مقابلة مع «وكالة أنباء الإمارات» (وام) أبناء قبيلته إلى الانضمام إلى قوات الشرعية والتصدي لميليشيات الحوثي الإيرانية لتحرير كامل ربوع اليمن.

وكشف إبراهيم أن ميليشيات الحوثي الإيرانية تجبر الأهالي على الانضمام لها وتتخلى عنهم وتتركهم في معاناة، كما تدفع بالأطفال إلى ساحات القتال وتضعهم في الصفوف الأمامية في المعركة. وقال إن من يرفض الانضمام إلى الميليشيات الإيرانية يتم استهدافه وطرده من المنطقة وتشريده مع أسرته».

وقال عن تفاصيل استسلامه «إن القوات الإماراتية استقبلته بأخلاق رفيعة وعالية وتعاملت معه بشكل جيد»، متوجها بالدعوة إلى كل من يقاتل إلى جانب الميليشيات الإيرانية إلى التراجع عن هذا الطريق والعودة إلى الحق والانضمام إلى قوات الشرعية في اليمن. وتوجه برسالة إلى الشعب اليمني بضرورة الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الميليشيات الإيرانية التي عاثت خراباً وفساداً في الأراضي اليمنية. ًمؤكدا ان قوات التحالف العربي تقترب من النصر وهي على الحق ويجب على الجميع الوقوف إلى جانبها ودعم قوات الشرعية من أجل تحرير كامل الأراضي اليمنية من المليشيات».

إلى ذلك، قتل 23 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي ميداني بارز، أمس، في غارات جوية لـ«التحالف العربي» دمرت تعزيزات ومواقع في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الاتحاد» إن طيران التحالف نفذ ضربات على أهداف للميليشيات في المناطق الحدودية بين مدينتي حيس والخوخة جنوب الحديدة بالتزامن مع مواصلة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم شمال جسر عرفان جنوب حيس، بعد معارك أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.