بدء محاكمة خليجية متهمة بقتل طفلها في دبي

محمود خليل (دبي)

باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة ربة بيت خليجية كانت «الاتحاد» انفردت في يوليو الماضي بالكشف عن أن النيابة العامة بدبي تحقق معها بتهمة قتل رضيعها.

وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي أحالتها إلى المحكمة أمس وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إن ربة البيت البالغة من العمر 32 عاماً أقدمت على قتل طفلها «14 شهراً» عمداً بحسب ما اتهمت به النيابة العامة بدبي أمام محكمة الجنايات مطالبة بمحاكمتها طبقاً للمادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على عقوبة تتراوح بين السجن المؤقت والسجن المؤبد.

وبينت أن المتهمة طرحت طفلها على أرضية صلبة ودهست بطنه بكلتا قدميها بقوة وعنف قاصدة إزهاق روحه مما أدى إلى وفاته في وقت لاحق متأثراً بإصاباته في المستشفى.

ولم يتسن للهيئة القضائية سؤال المتهمة حول ما أسندته النيابة العامة إليها من اتهام لكونها لم يتم إحضارها من محبسها للمثول أمام المحكمة التي قررت تحديد الأول من فبراير المقبل لعقد جلسة للنظر في هذه القضية مطالبة بإحضار المتهمة في الموعد المقرر.

ووقع الحادث بحسب ما أوردته النيابة في منزل المدعى عليها في القصيص، يوم 16 يوليو الماضي وأخذت الأم طفلها إلى المستشفى السعودي الألماني لتلقي العلاج حيث توفي في وقت لاحق، فأبلغ الأطباء الشرطة حيث تم نقل الطفل إلى الطب الشرعي، إذ أجري الفحص التشريحي لجثمانه في اليوم التالي وكشف الفحص الظاهري وجود كدمات وسحجات منتشرة برأسه وبعموم جسده بأوقات مختلفة.

وبين تقرير الطب الشرعي الذي أرفقته النيابة مع أوراق القضية وجود أثار إصابات افتعاليه متعددة برأس الطفل والعنق والوجه والصدر لافتاً إلى أن الطفل المجني عليه تعرض للاعتداء في فترات مختلفة قبل وفاته ومنها يوم الواقعة وأدت إلى وفاته.

وكشف التقرير أن الطفل توفي بسبب نزف داخلي في البطن ناتج عن ضغط قوي وعنيف أدى إلى تضرر أمعائه.

وأوضحت النيابة العامة أن الأم المتهمة اعترفت بمحضر استدلال الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بأنها ضغطت على بطن ورقبة طفلها يوم الواقعة وأنها وضعته على سطح أرض من الرخام وكانت تضع كريم الأساس (ماكياج) على وجه طفلها لإخفاء آثار ضربها له.