محمد بن راشد: الاستثمار في قطاع الصحة الأهم والأنجح لمواكبة التطور العالمي

سامي عبد الرؤوف ووام (دبي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قطاع الصحة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خاصة، يحظى باهتمام سموه، لكونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته، ومستقبل الأجيال، معتبراً سموه أن الاستثمار في هذا القطاع هو الأهم والأنجح على المديين القريب والبعيد، لاسيما في العنصر البشري، وتوفير الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً لإدارة وتشغيل هذا القطاع الذي يتطلب حرفية عالية، وأولوية قصوى، ورؤية ثاقبة، وبحوثاً ودراسات علمية، تفضي إلى اكتشافات مهمة في مجال الطب والرعاية الصحية بجميع جوانبها الوقائية والعلاجية، لضمان قدرة هذا القطاع على مواكبة التطور العالمي، في مجال الطب، والاختراعات العلمية، والتقنيات الحديثة، التي باتت تشكل أساس التقدم في قطاع الصحة في بلادنا والعالم.

جاء ذلك، خلال حضور سموه أعمال منتدى دبي الصحي الذي تنظمه هيئة الصحة في دبي على مدى يومين، والذي عقد برعاية سموه، وبمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب والخبراء وأطباء وباحثين من مختلف دول العالم، مشيداً سموه بفكرة المنتدى الصحي بمشاركة وزراء وكوادر طبية وعلمية وخبراء محليين ودوليين.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الجهات المتخصصة في الدولة إلى تكثيف الجهود، وتوظيف العقول والكفاءات البشرية وما أكثرها في بلادنا، من أجل التركيز على البحوث والدراسات العلمية في قطاع الصحة، ومواصلة البحث والتحري لكل ما هو جديد في عالم الطب، من أدوية وأجهزة وأساليب حديثة للجراحات والعمليات النادرة التي تساهم في تأمين حياة صحية آمنة لكل أفراد المجتمع.

وتفقد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المعرض المصاحب للمنتدى الذي تشارك فيه هيئة الصحة، وعدد من الشركات المتخصصة والمستشفيات الخاصة في الدولة التي تعرض تقنيات عالية وحديثة من البرامج العلاجية والأجهزة الطبية المتطورة، واستمع سموه من القائمين على هذه التقنيات والبرامج إلى شرح حول عمل الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال العلاج والطب على مستوى الدولة.