طلقات تحذير أميركية على زوارق إيرانية

واشنطن، طهران (وكالات)

قال مسؤولان أميركيان في وزارة الدفاع أمس، إن مدمرة أميركية أطلقت ثلاث طلقات تحذيرية على أربعة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني أمس الأول، بعد اقترابها بسرعة كبيرة منها في مضيق هرمز. وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن المدمرة ماهان اتصلت لاسلكياً بالزوارق، لكنها لم تستجب لمطالب بتخفيض سرعتها وواصلت بدلا من ذلك توجيه أسئلة للمدمرة الأميركية. وأطلقت المدمرة الأميركية طلقات تحذيرية وأسقطت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية قنبلة دخان. وقال المسؤولان إن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة 800 متر من ماهان التي كانت ترافق سفينتين أميركيتين أخريين. ولم يتسن الحصول على تعليق إيراني ولا أميركي.

وتأتي الواقعة فيما يوشك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تولي السلطة في 20 يناير. وفي سبتمبر تعهد ترامب بأن أي قطع بحرية إيرانية تزعج البحرية الأميركية في الخليج سيتم تدميرها.

في غضون ذلك، قال تقرير سري أطلعت عليه رويترز أمس الأول، إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن قلقه من احتمال أن تكون إيران قد خرقت حظراً على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني بأسلحة وصواريخ.

ويشير أيضا التقرير الثاني النصف سنوي الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 18 يناير إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس كانت من إيران ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن.

ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل عام بموجب اتفاق أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي. ولكن إيران ما زالت تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءاً بشكل فني من الاتفاق النووي.

وقدم الأمين العام السابق بان كي مون هذا التقرير لمجلس الأمن في 30 ديسمبر قبل أن يخلفه أنطونيو جوتيريش في أول يناير. ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. وكان ترامب قد هدد إما بإلغاء الاتفاق النووي، أو السعي إلى اتفاق أفضل.

وقال بان في التقرير «أوضح حسن نصر الأمين العام لحزب الله في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو 2016 أن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من إيران».