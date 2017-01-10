إسرائيل تضيق الخناق على أهالي القدس بعد عملية الدهس

القدس المحتلة (الاتحاد، وكالات)

ضيقت سلطات الاحتلال أمس الخناق على أهالي القدس المحتلة، مركزة على الحي الذي ينتمي إليه الشهيد فادي القنبر منفذ عملية الدهس أمس الأول. واعتقلت عدداً من أفراد عائلة قنبر. فيما تعالت أصوات إسرائيلية تنادي بإبعاد عائلة قنبر إلى غزة أو سوريا.

وشيعت إسرائيل أمس أربعة جنود قتلوا أمس الأول بهجوم بشاحنة، في أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر.

وقام الشاب الفلسطيني فادي القنبر (28 عاماً أب لأربعة أطفال)، الأحد، بصدم جمع من الجنود كانوا يقومون برحلة للعسكريين في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم. واستشهد القنبر برصاص الاحتلال بعدما صدم الجنود في متنزه في حي ارمون هنتسيف الاستيطاني المطل على البلدة القديمة، وجرح في الهجوم 17 جندياً، بينهم حالتان خطرتان، بينما ظهرت في الفيديو مجموعة جنود يحاولون الهرب.

والقنبر من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية. وعقب الهجوم، قالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم خمسة من أفراد عائلة القنبر. فيما أقدمت على هدم خيمة عزائه في حي جبل المكبر.