إسرائيل تضيق الخناق على أهالي القدس بعد عملية الدهس

القدس المحتلة (الاتحاد، وكالات)
ضيقت سلطات الاحتلال أمس الخناق على أهالي القدس المحتلة، مركزة على الحي الذي ينتمي إليه الشهيد فادي القنبر منفذ عملية الدهس أمس الأول. واعتقلت عدداً من أفراد عائلة قنبر. فيما تعالت أصوات إسرائيلية تنادي بإبعاد عائلة قنبر إلى غزة أو سوريا.
وشيعت إسرائيل أمس أربعة جنود قتلوا أمس الأول بهجوم بشاحنة، في أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر.
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والقنبر من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية. وعقب الهجوم، قالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم خمسة من أفراد عائلة القنبر. فيما أقدمت على هدم خيمة عزائه في حي جبل المكبر.
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