إلوود لـ «الاتحاد»: تحالف بريطاني - خليجي للتصدي لأفعال إيران

دينا مصطفى (أبوظبي)

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود عزم بلاده بناء تحالف قوي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة المقبلة. وشدد في تصريحات لـ«الاتحاد» على أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا وأن على الجانبين العمل معاً للتصدي لأفعال إيران العدائية في المنطقة سواء في لبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا أو دول الخليج.

وقال إن التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في مجال مكافحة الإرهاب أفضل مثال على كيفية التعاون بين بلدين للتصدي لتهديد مشترك. ورأى أن سقوط حلب لا يعتبر نهاية للمعارضة السورية، كما أنه لا يضع نهاية لآلام ومعاناة الشعب، حيث إن بشار الأسد عازم على المثابرة في حملته العسكرية.

تحالف لمواجهة التحديات

وقال إلوود إن مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الأخيرة في البحرين كان بمثابة تأكيد على التزام أكبر بالتواصل والتعاون مستقبلا مع دول الخليج. وقال «أبدينا التزامنا الاستراتيجي بالاستثمار على الأمد الطويل في الشراكات البريطانية-الخليجية، وبناء تحالفات مستمرة تهدف إلى تحقيق أمان وازدهار أكبر للجميع». وأشار إلى ترابط بريطانيا ومنطقة الخليج بعلاقات قوية مبنية على روابط تاريخية في مجال الملاحة والتجارة والعلاقات السياسية، مؤكدا مساعدة بلاده لدول الخليج في معالجة التحديات الإقليمية كي تصبح المنطقة أكثر استقرارا، وتنفيذ البرامج الطموحة للإصلاح لضمان الاستقرار، فيما يصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة. وأضاف «نحن عازمون على انتهاز الفرصة للانطلاق نحو العالم ولأن يكون للمملكة المتحدة دور عالمي أكبر في بناء تحالفات جديدة، والأهم من ذلك تعزيز العمل مع الأصدقاء القدماء مثل الحلفاء في منطقة الخليج الذين وقفوا إلى جانب بلاده على مر العقود.