محمد بن زايد يزور محمد بن كردوس العامري

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين محمد سالم بن كردوس العامري، وذلك بمنزله في منطقة الخالدية بمدينة العين.

ورحب محمد سالم بن كردوس بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة.

وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن وحرصها على التواصل والالتقاء بهم في نهج أصيل ومتواصل منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعين الله عز وجل «أن يديم الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأن ينعم على وطننا الغالي بالخير والأمن والأمان «.

رافق سموهما خلال الزيارة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأقام محمد سالم بن كردوس العامري مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.