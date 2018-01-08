محمد بن زايد يزور محمد بن كردوس العامري

أبوظبي (وام)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين محمد سالم بن كردوس العامري، وذلك بمنزله في منطقة الخالدية بمدينة العين.
ورحب محمد سالم بن كردوس بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة.
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رافق سموهما خلال الزيارة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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