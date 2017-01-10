رسالة شفهية لسلطان عمان من الرئيس المصري

مسقط (وكالات)

تلقّى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان رسالة شفهيَّة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قام بنقل الرسالة خلال استقبال أسعد بن طارق آل سعيد له نيابة عن السلطان أمس. وأشارت إلى أن شكري نقل خلال المقابلة تحيات الرئيس المصري لسلطان عمان والحكومة والشعب العُماني، واستعرض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها. وذكرت الوكالة أن معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحث مع شكري أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.