الكويت تستدعي 12 ألفاً للتجنيد وتدرج العمل الخيري بالمناهج

الكويت (وكالات)

أنهت الجهات المختصة في الكويت استعداداتها لتطبيق قانون الخدمة الوطنية واستقبال ما يفوق 12 ألف مجند كدفعة أولى على أن يتم إلحاق الدفعات الأخرى بأوقات زمنية منتظمة ومعدة مسبقاً. وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة «الأنباء» الكويتية أمس، بأن التجنيد سيكون لفئة الـ 18 عاماً بحيث يكون تدريبهم في معسكرات مختلفة، تم تجهيزها بالكامل لاستقبالهم وتدريبهم بشكل محترف يختلف عما كان في السابق. وأضافت أن الخطة وضعت ليتم استقبال المجندين في يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك بيان يوضح الكثير من النقاط للمواطنين خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة الكويتية أنه «بناء على أمر سمو أمير البلاد، وتقديراً منه لأهمية العمل الإنساني والخيري، وانطلاقا من الدور التاريخي للدولة على الصعيدين الرسمي والشعبي، فقد قرر مجلس الوزراء إدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم». وقال مجلس الوزراء في بيان، إن المادة التي ستدرس، تركز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري السائدة في المجتمع الكويتي، لتسهم في ترغيب الطلاب وتشجيعهم وحثهم عليه وممارستها.