«البريميرليج» لا يعرف الراحة.. والجولة الـ 20 تنطلق اليوم

محمد حامد (دبي)

خاضت الأندية الإنجليزية مباريات المرحلة الـ 19 مساء السبت الماضي، أي قبل دقائق من العام الجديد، ليحتفل الإنجليز بالعام الجديد في ملاعب كرة القدم، وعقب نهاية المباريات كل بطريقته، وتعود هذه الأندية اليوم لخوض مباريات المرحلة رقم 20 دون الحصول على الراحة المتعارف عليها في ملاعب العالم كافة، وهو ما يجعل بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول على وجه التحديد في حالة من القلق، خوفاً من الإرهاق الذي يحاصر اللاعبين، خاصة أن الريدز والبلو مون التقيا في قمة كسر العظم السبت الماضي.

وهناك 3 مباريات جماهيرية يترقبها الملايين من عشاق «البريميرليج» اليوم، حيث يسعى مان سيتي لتعويض خسارته أمام ليفربول حينما يستضيف بيرنلي باستاد الاتحاد، وهي مباراة ليست سهلة بالنظر إلى أن الفريق الضيف يستقر في منتصف جدول الترتيب، إلا أن سيتي على الرغم من ذلك لديه فرصة سانحة للفوز بـ 3 نقاط يستيعد بها توازنه، خاصة أن بيرنلي لا يحصد نقاطاً إلا بمعقله، وغالباً ما يتعثر خارج ملعبه، فقد حصد نقطة واحدة من أصل 24 كانت متاحة له.

وقد أكد بيب جوارديولا أن مان سيتي ليس أمامه أي خيارات سوى الفوز على بيرنلي، ثم تحقيق عدة انتصارات متتالية في الدوري لكي يستعيد توازنه ويعود بقوة للمنافسة، وقد يكون جوارديولا هو الأكثر معاناة بسبب عدم توقف الدوري الإنجليزي، وهو عكس ما كان يحدث في تجاربه التدريبية السابقة، وتحديداً في الليجا مع البارسا والبوندسليجا مع البايرن، ويعتمد المدرب الإسباني على النجم البلجيكي كيفين دي بروين أفضل صانع أهداف وملك التمرير الحاسم في البريميرليج الموسم الحالي.

ويخرج ليفربول لملاقاة سندرلاند، حيث يخشى يورجن كلوب هو الآخر من الإرهاق، خاصة أنه خاض مباراة مهمة وصعبة أمام سيتي قبل ساعات، ويواجه فريقاً يؤدي بطريقة بدنية، وهو فريق سندرلاند الملقب بـ«القطط السوداء»، وفي الوقت الذي لا يمكن التشكيك في قدرات ليفربول الفنية والتكتيكية، فإن مباراته اليوم هي اختبار بدني في المقام الأول.