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ترأس أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد

محمد بن راشد: رؤية زايد وضعت إنجـازات الإمارات على خريطة العالم
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تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

أبوظبي(وام)-

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اجتماع مجلس الوزراء، اعتمد خلاله مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة والقطاعات الحيوية في الدولة من بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة بحيث تذهب النسبة الأعظم منها للحكومات المحلية بغية المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين.

كما شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الأمن المائي إضافة إلى تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد بالتنويه بأهمية اختيار العام 2018 في الإمارات ليكون «عام زايد»، مؤكداً سموه أن «ما حققته بلادنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد.. الأب والقائد.. باني نهضة الإمارات الحديثة».

وأضاف «إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» العام 2018 «عام زايد» يشكل فرصة لنا قيادة وشعباً كي نترجم القيم التي غرسها فينا من خلال مواصلة العمل والبناء كي تظل الإمارات في صدارة الدول التي تحقق المعادلة الصعبة .. نهضة الدولة ونهضة الإنسان» .. لافتاً سموه إلى أنه «أمامنا مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على إرث زايد ونستذكره وننقله لأجيال الغد».

وشهدت الجلسة - التي انعقدت في قصر الرئاسة بأبوظبي أمس بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - اعتماد مجموعة من القرارات والخطط الرئيسية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «أقررنا توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70% من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل .. وتنمية مجتمعية أكبر.. ودعما أوسع ومباشرا لمواطنينا باستخدام هذه العوائد». ... المزيد
     
 

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