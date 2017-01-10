السجن 6 سنوات لسعودي بتهمة التواطؤ مع إيران للإساءة للمملكة

الرياض (وكالات)

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس، بسجن مواطن 6 سنوات والغرامة 3 آلاف ريال، مع منعه من السفر، بعد تورطه بالتواصل مع إيران، وإنشاء قناة فضائية تحت مسمى «أمة واحدة» تهدف للعمل ضد المملكة. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي أمس، «ثبوت إدانة المدعى عليه (لم يتم كشف هويته)، بتواصله مع عدد من المارقين خارج البلاد طلباً الدعم منهم ضد حكومة المملكة، ولجوئه إلى إيران بعد مقابلة قنصلها وحصوله على تأشيرات دخول إليها؟، والتقائه بأحد المراجع هناك، وطرحه عليه فكرة ما يسمى (الخلافة الإسلامية)، وطلبه دعمه في هذا الأمر، وعلمه بذهاب ابنه إلى مواطن الصراع باليمن للاشتراك في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه».

وتابع الحكم أنه «تورط أيضاً في إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه قناة فضائية باسم (أمة واحدة) وتمويلها من ماله الخاص تهدف للعمل ضد المملكة وإرساله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من البيانات التحريضية تتضمن مكان وتاريخ الخروج على الدولة بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وتواصله مع عدد من الشباب المنتمين لما يسمى (حزب التجديد بفلسطين) لمراجعة النصوص العدائية التي يريد بثها في قناته وتفريطه في جواز سفره بالإهمال ما أدى إلى فقدانه».