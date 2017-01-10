«التمييز» البحرينية تثبت الإعدام بحق 3 مدانين بتفجير الديه

المنامة (وكالات)

أفادت وكالة الأنباء البحرينية، أمس، بأن محكمة التمييز ثبتت أحكاماً بالإعدام بحق 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد بحق آخرين، دينوا بالتورط في قضية استشهاد 3 عناصر أمن في مارس 2014، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأعلن هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، أن محكمة التمييز أصدرت أمس، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة ناسفة ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الضابط الإماراتي الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسين في تلك القضية باتاً في حقهم.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها، ما نجم عنه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك، عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يعرف «سرايا الأشتر» الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين مجموعات عدة للقيام بأعمال إرهابية لقتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام، ومنع السلطات من ممارسة عملها.