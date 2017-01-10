تباين في تصريحات تركيا بشأن وجود قواتها في العراق

أنقرة (وكالات)

تباينت التصريحات التركية أمس بشأن استمرار وجود القوات التركية في معسكر بعشيقة شمال محافظة نينوى العراقية، بعد مغادرة رئيس الوزراء بن علي يلدريم العراق، حيث أكد في مطار أنقرة أن وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار شمال الموصل مسألة تمس الأمن القومي لبلاده، مخيراً العراقيين بين إخراجهم المتمردين من سنجار أو تقوم تركيا بذلك، في الوقت نفسه أكد نائبه نور الدين جانيكلي أن تركيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات داخل العراق دفاعاً عن نفسها ضد الإرهاب.

وقال يلدريم لدى وصوله مطار «أسانبوغا» بالعاصمة أنقرة أمس، بعد عودته من زيارة استمرت يومين للعراق: «إن أمن تركيا لا ينفصل عن أمن العراق، وقضية بعشيقة، (سنحل هذه المسألة بطريق ما، ستكون ودية)».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال يوم السبت: إنه تم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن انسحاب القوات التركية من بعشيقة، إلا أن يلدريم لم يذهب لحد تأكيد ذلك.

وقال يلدريم في أنقرة: «في حال لم يتوافر الأمن في إحدى الدولتين فلن تنعم الأخرى بالأمن، وفي هذا الصدد اتفقنا من حيث المبدأ على نهج مشترك لمحاربة المنظمات الإرهابية، على رأسها حزب العمال الكردستاني، إلى جانب كل من داعش وجماعة فتح الله جولن».