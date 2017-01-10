مصدر عراقي تحرير شرق الموصل خلال أيام

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، أن القوات العراقية ستفرض سيطرتها الكاملة خلال أيام قليلة على الأحياء الشرقية لمدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، حيث تقاتل تنظيم «داعش»، الذي قتلت منه القوات المشتركة 45 مسلحا في قصف استهدف مناطق مختلفة من نينوى.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي: «إن استكمال تطهير الجانب الأيسر للموصل خلال أيام معدودة». وأضاف أن «داعش الآن في حالة انهيار وتقريبا فقد توازنه في الجانب الأيسر، وسنلاحقه أينما وجد». وأشار إلى أن «قوات مكافحة الإرهاب سيطرت على الجسر الرابع على نهر دجلة، وهي مفتوحة هناك وعلى بعد 150 مترا عن الجسر»، مؤكدا «الجسر سقط تعبويا ومن حيث الإمداد للعدو». وأضاف «قطعاتنا أصبحت على مسافة قليلة ليتم تطويق جامعة الموصل» التي تشغل مساحة واسعة من الجانب الأيسر للمدينة.

من جهته، قال اللواء الركن معن السعدي من جهاز مكافحة الإرهاب إن القوات العراقية تتقدم بشكل كبير لتحرير الأحياء والمناطق السكنية من عدة محاور، لإنهاء تحرير الساحل الأيسر بالموصل. وأضاف أن القوات تمكنت من فرض سيطرتها بالكامل على مناطق أغلبها كانت تشكل خطرا كبيرا على السكان والقوات، منها المزارع وسومر ودوميز وفلسطين والحاصودي ضمن المحور الجنوبي الشرقي.

وأشار إلى أن القوات العراقية تمسك الآن الأرض بالمناطق المذكورة وتقوم بتمشيطها وتطهيرها، وتعتقل المتورطين مع «داعش» من الذين لم يتمكنوا من الفرار مع أقرانهم. وأضاف أن القوات فرضت سيطرتها بالوقت نفسه على منطقة البلديات والضابط والكفاءات والصديق، وهي الآن تتقدم باتجاه ساحة الاحتفالات التي تفصل بين منطقة نركال والمجموعة الثقافية ضمن المحور الشمالي.