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التنظيم يدمر أكبر معمل لتكرير الغاز بحمص

مقتل 25 «داعشياً» بإنزال للتحالف الدولي شمال سوريا

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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017

دمشق (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن 25 عنصراً من تنظيم «داعش» قتلوا، وأسر آخرون بعملية إنزال بري خاصة نفذتها القوات الخاصة للتحالف الدولي في ريف دير الزور الغربي، كما أعلن الجيش التركي مقتل 48 مسلحا من «داعش» شمال سورية، في حين دمر التنظيم أكبر معمل لتكرير الغاز في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أمس، بأن «أربع طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، نفذت ظهر الأحد إنزالا في قرية الكبر في ريف دير الزور الغربي استمر لساعتين».

وقال: «القوات التي كانت على متن المروحيات استهدفت بعد نزولها على الأرض، حافلة تقل 14 عنصرا من التنظيم، مما أدى إلى مقتلهم جميعا، كما هاجمت محطة للمياه يسيطر عليها داعش في القرية، وخاضت معه اشتباكات عنيفة، تسببت بمقتل 11 متشدداً».

وكانت التقارير الأولية قد تحدثت عن تحرير رهينتين لم تعرف جنسيتيهما بعد، نتيجة عملية إنزال بري في محيط قرية الكبر لعناصر من الكوماندوز، قيل إن بينهم ناطقين باللغة العربية. وحسب النشطاء، نفذت العملية بواسطة 4 مروحيات أباتشي وبمساندة الطيران الحربي.

وأوضح المرصد أن المروحيات نقلت عدة فرق بما في ذلك فرق عربية، إلى محيط قرية الكبر بريف دير الزور الغربي، حيث نزل الكوماندوز بواسطة المظلات. وطالب العسكريون الأجانب الناطقون باللغة العربية من المدنيين الابتعاد عن المواقع التي جرت فيها العملية، والبقاء في منازلهم. ... المزيد
     
 

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