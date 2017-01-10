«الهلال» تقدم 10 آلاف سلة غذائية في مأرب

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، تقديم 10 آلاف سلة غذائية لأسر الشهداء والجرحى وقوات الجيش المرابطين في محافظة مأرب. وأشاد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال استقباله في مكتبه وفد الهلال الأحمر، برئاسة احمد بن هادي حيث جرى بحث التعاون وتنسيق جهود العمل الإغاثي، بمواقف الإمارات، إلى جانب اليمن حكومة وشعبا، والتي تعكس عمق الأخوة والروابط بين الشعبين اليمني والإماراتي.

من جهة ثانية، شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع 300 ألف سلة غذائية في محافظة الحديدة باليمن. وأوضح مدير الإغاثة العاجلة بالمركز فهد بن عايض العصيمي أن المركز بدأ توزيع 150 ألف سلة غذائية عبر الشركاء المحليين، فيما تم تخصيص 150 ألف سلة غذائية أخرى عن طريق برنامج الأغذية العالمي ل26 مديرية في الحديدة يستفيد منها أكثر من 460 ألف فرد تشمل قسائم شرائية وسلالاً غذائية.