أمهات المختطفين يطالبن بمحاكمة الحوثي وصالح

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

نظمت العشرات من أمهات المختطفين اليمنيين لدى مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أمس وقفة احتجاجية في صنعاء، للمطالبة بسرعة الإفراج عنهم. ونددت المحتجات أمام مكتب النائب العام باستمرار احتجاز ذويهن، وطالبن المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة بتقديم كل من تورط باختطاف أبنائهن من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة وتعذيبهم حتى الموت، للمحاكمة العادلة وفي مقدمهم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال بيان لـ «رابطة أمهات المختطفين» «عام مر والآلاف من أبنائنا ما زالوا مختطفين ومخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة، تعرض المئات منهم لأبشع أنواع التعذيب والتجويع الممنهج وتقييد الأرجل بالسلاسل بل أودى التعذيب بحياة 72 منهم في عدد من المحافظات». وأضاف «إن قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين ظلت لأكثر من عام ونصف ملفا ثانويا في كل المفاوضات السياسية، ولم تلق تلك الجرائم أية إدانة دولية أو محلية للمنظمات والهيئات الحقوقية، ولم يفرض أي رادع لآلة الاختطاف المستمرة، ما شجع الخاطفين على الاستمرار في الخطف والتعذيب حتى الموت». ودعا النائب العام إلى العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً.