معسكر خارجي لمنتخب اليمن بعد الوداع

الكويت (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخب اليمن الكويت ظهر أمس عائدة إلى بلادها، بعدما انتهت مشاركة الفريق في البطولة بالخروج من الدور الأول، صفر اليدين من دون أن يحقق أي نتيجة إيجابية، كما لم يسجل أي أهداف في 3 مباريات.

ورغم الوداع المبكر إلا أن المنتخب اليمني عليه الاستمرار في أجواء المباريات، لأن لديه مباراة مهمة جداً أمام منتخب نيبال يوم 27 مارس المقبل، في تصفيات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وتقرر أن يخوض منتخب اليمن بعد انتهاء مشاركته في خليجي 23 معسكراً خارجياً بدولة مجاورة، حرصاً من اتحاد الكرة اليمني على الاستمرار في العمل وتطوير مستوى اللاعبين بدلاً من العودة الى اليمن والتوقف عن النشاط الكروي بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.أما اللاعبون المحترفون بالدوريات الخليجية فغادروا أمس الأول للالتحاق بأنديتهم، واستئناف مشاركاتهم بانتظار موعد المباراة الفاصلة أمام نيبال، ويحتاج اليمن في المباراة للفوز أو التعادل للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات آسيا.