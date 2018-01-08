افتتاح فعاليات «الشارقة للشعر العربي» اليوم



تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018 الشارقة (الاتحاد) تُفتتح، في قصر الثقافة، عند الساعة السادسة والنصف، من مساء اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وبتنظيم من دائرة الثقافة في الشارقة، حيث تستمر حتى الثاني عشر من يناير/‏ كانون الثاني الحالي، بمشاركة 30 شاعراً وشاعرة من 17 دولة عربية. وسيتم تكريم شخصيتي المهرجان، خلال الافتتاح، الشاعرين كريم معتوق من الإمارات، ود. نور الدين صمّود من تونس، بجائزة الشارقة للشعر العربي. وسيشهد اليوم الأول من المهرجان، قصيدة مهداة إلى بيوت الشعر في الوطن العربي من إنتاج تلفزيون الشارقة، كما سيلقي «مجموعة شعراء» قصيدة مشتركة مهداة من بيوت الشعر إلى الشارقة.ويتضمن برنامج الفعاليات خمس جلسات شعرية على مدار أيام المهرجان، يشارك فيها 30 شاعراً وشاعرة من دول عربية مختلفة، فيما تقام ندوتان أدبيتان، الأولى بعنوان :أثر بيوت الشعر على المشهد الثقافي العربي، والثانية بعنوان: التناص في القصيدة العربية الحديثة.