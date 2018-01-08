نور الدين صمود: التكريم الإماراتي قلادة فخر

ساسي جبيل (تونس)

يكرم مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي ينطلق اليوم، في دورته الـ 16، الشاعر التونسي د. نور الدين صمود مع الشاعر الإماراتي كريم معتوق، تقديراً لجهودهما في مجال الشعر والإبداع، وتحدث «صمود» لـ (الاتحاد) عن هذا التكريم الإماراتي، قائلاً: هذه قلادة فخر تضعها خبرة كِـبار نقاد المشارق في عنق أكبر شاعر مغاربيٍّ سناً وتجربة ومداومة منذ 1950 إلى الآن من دون انقطاع، وهو تكريم يشمل كل شعراء المغارب من المغرب الأدنى تونس، إلى جميع شعراء المغرب الأوسط الجزائر، والمغرب الأقصى.

وعن مدى نجاح نور الدين صمود في تقديم مدوّنة شعرية قدّم خلالها الإضافة المنتظرة منها، أشار أب العروض في تونس إلى أنه لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال؛ لأنه لا يستطيع أن يستعرض دواوينه الثلاثة عشر المنشورة والمجموعة بعد ذلك في (الدواوين) التي نشرت في سلسلة (الذاكرة الحية) التي نشرتها وزارة الثقافة التونسية في ما يناهز 1300 صفحة في ثلاثة أجزاء من الحجم الكبير، أضف إليها الأشعار التي لم تضمها دواوين مثل التي قدمتها في بيت الشعر بالشارقة ليكون بين يدي محبي الشعر خلال هذا المهرجان الذي سيقع فيه تكريمي في هذه المناسبة الكبرى.

وعن تكريمه من قبل مهرجان الشارقة للشعر العربي، قال صمود: وما أعظم قول المتنبي في مثل هذا المقام:«على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ /‏ وتأتي على قدر الكرام المكارمُ»، وليس عجيباً أن يسعى الشاعر والمثقف صاحب السمو حاكم الشارقة إلى إقامة بيوت أو أبيات للشعر في كثير من البلاد العربية شرقاً وغرباً، وهذا يستحق عليه من الشعراء وهواة الشعر الشكر الجزيل (والشيء من مأتاه لا يُستغربُ) (ولا يعرف الفضل إلا ذووه).