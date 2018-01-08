وارد كونيرلي* مايك جونزاليز**

رغم أن الشعب الأميركي مقسم بشكل خطير، فإن حدثاً واحداً يلوح في الأفق وله القدرة على وضعنا على الطريق نحو الوحدة: التعداد الأميركي.

فإذا لم يُحدث الرئيس ترامب أي تغييرات، سيسعى مكتب التعداد الأميركي مرة أخرى في عام 2020 لأن يقحم نحو 330 مليون أميركي في الفئات العرقية والإثنية الرسمية. وهذا النظام لا يتجاهل فقط العلوم. إنه أيضاً يتجاهل تماماً فئة متنامية من السكان «من أعراق مختلطة» وهي تستاء من القيود العرقية التعسفية. لماذا إذن هذه التفرقة غير الضرورية؟

لأنه على مدى أربعة عقود كانت حكومتنا منخرطة في ممارسة بغيضة متمثلة في تمييز مجموعات رسمية، ويقف في مواجهة أي إصلاح ائتلاف من المنظمات الليبرالية ذات المصالح الخاصة، إذ تعتمد الحكومة عليه من أجل الأموال والمكانة.

لذلك فإن تغيير الوضع الراهن هو معركة يجب أن يستمتع بها ترامب. وإذا لم يفعل، فستواصل الولايات المتحدة تطورها الحالي من دولة قومية إلى «دولة قوميات» -وهو أمر أقرب إلى الإمبراطورية العثمانية، حيث كان الشعب مقسماً قانونياً إلى طبقات على أساس العرق والدين.

إن الرئيس لديه السلطة لتغيير التعداد. ويعتقد الكثير من الأميركيين أن الانقسام إلى خمسة مجموعات عرقية؛ البيض والسود واللاتينيون من أصل إسباني والآسيويون والأميركيون الأصليون.. كان موجودا منذ فترة طويلة وحتى الوقت الذي كنا نجمع فيه البيانات. لكن ليس كذلك، فهذا النظام يعود فقط إلى عام 1977، عندما أصدر مكتب الإدارة والموازنة التوجيه الإحصائي السياسي رقم 15.