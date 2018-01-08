  • الاثنين 20 ربيع الآخر 1439هـ - 08 يناير 2018م

ترامب لم يعط أي مؤشر على جعل بحر جنوب الصين أولوية لإدارته في 2018، لكنه سيضطر لذلك بفعل الضغوط

ترامب وبحر جنوب الصين
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تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

إيميلي روهالا*

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الكثير من الأشياء في عام 2017 واحتج عليها علناً، لكن أعمال البناء الصينية في بحر جنوب الصين لم تكن من بين الموضوعات التي انتقدها، على الرغم من خطابه المتشدد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية ضد الصين وسياساتها.

الرئيس الأميركي، الذي يركز على كوريا الشمالية، والمنجذب بكل وضوح إلى الرئيس الصيني «شي جينبينغ»، قال أشياء قليلة نسبيا في وقت واصلت فيه الصين البناء على الجزر والصخور والشعاب المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وكان تقرير صيني حديث قد أشاد بالتقدم الذي تم تحقيقه في بحر جنوب الصين العام الماضي، لافتا إلى أن مجموع أعمال البناء هناك بلغت 290 ألف متر مربع، أو 72 فدانا. وشملت تلك الأعمال إنشاء حظائر طائرات، ومستودعات صواريخ، ورادارا كبيرا، وأجهزة استشعار، وذلك وفق صور للأقمار الاصطناعية حللتها «مبادرةُ الشفافية البحرية لآسيا»، وهي مركز بحوث أميركي.

وتشدد الصين على أن سيادتها تشمل كل بحر جنوب الصين تقريبا. وفي عام 2016، كانت محكمة دولية قد حكمت ضد تلك المطالبات، لكن قرار المحكمة أُهمل وتم تجاهله عموماً من قبل كل من الفلبين، التي رفعت الدعوى، وكذلك بكين التي صدر الحكم ضدها.

وبعد أن أضافت آلاف الفدانات إلى جزر سبارتلي خلال السنوات الأخيرة، تقوم الصين الآن ببناء قواعد هناك. وحين تصبح جاهزة، ستمكّن تلك القواعد الجيش الصيني من إجراء دوريات في بحر جنوب الصين على نحو أفضل، وهو ما يمكن أن يغيّر توازن القوة الإقليمي.

والواقع أن الأمر يتعلق بنزاع ترابي واختبار للنفوذ الإقليمي معاً، في وقت أخذت تبدو فيه الصين التي تزداد قوة وثقة هي التي تحدد الشروط. ... المزيد
     
 

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