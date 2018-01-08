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الملك «جيمس» يقود فريقه لانتصار صعب على أورلاندو

«ووريرز» يسحق كليبرز في «أمسيـة كوري»
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تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

لوس أنجلوس (أ ف ب)

دك نجم جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري سلة لوس أنجلوس كليبرز بـ 45 نقطة، ليقود فريقه إلى فوز عريض 121-105 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين سجل ليبرون جيمس 33 نقطة ليخرج كليفلاند كافالييرز فائزاً على أورلاندو ماجيك 131-127.

وسجل كوري، الذي تألق منذ عودته إلى الملاعب في 31 ديسمبر الماضي، بعد غياب عن 11 مباراة لفريقه، 8 من محاولاته الـ 16 من رميات ثلاثية وسجل 15 رمية حرة من أصل 16، ونجح في 6 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، علماً أنه لم يشارك في الربع الأخير.

ونجح كوري في 4 مباريات خاضها بعد عودته في تسجيل معدل مقداره 36 نقطة في المباراة الواحدة.

واستمر غياب النجم الآخر في صفوف ووريرز كيفن دورانت لإصابة في الساق اليمنى.

وكانت نقطة التحول في المباراة الربع الثالث الذي حسمه ووريرز بفارق 18 نقطة (39-21) ليوسع الفارق في بعض مراحله إلى 30 نقطة، علماً أنه دخله متقدماً على منافسه بـ 9 نقاط أيضاً. ... المزيد
     
 

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