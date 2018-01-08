«ووريرز» يسحق كليبرز في «أمسيـة كوري»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

دك نجم جولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري سلة لوس أنجلوس كليبرز بـ 45 نقطة، ليقود فريقه إلى فوز عريض 121-105 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين سجل ليبرون جيمس 33 نقطة ليخرج كليفلاند كافالييرز فائزاً على أورلاندو ماجيك 131-127.

وسجل كوري، الذي تألق منذ عودته إلى الملاعب في 31 ديسمبر الماضي، بعد غياب عن 11 مباراة لفريقه، 8 من محاولاته الـ 16 من رميات ثلاثية وسجل 15 رمية حرة من أصل 16، ونجح في 6 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، علماً أنه لم يشارك في الربع الأخير.

ونجح كوري في 4 مباريات خاضها بعد عودته في تسجيل معدل مقداره 36 نقطة في المباراة الواحدة.

واستمر غياب النجم الآخر في صفوف ووريرز كيفن دورانت لإصابة في الساق اليمنى.