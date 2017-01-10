«لالا لاند» يحصد سبع جوائز في «الجولدن جلوب»

لوس أنجلوس (د ب أ)

توج فيلم «لالا لاند» بلقب الفائز الأكبر في حفل جوائز الجولدن جلوب، وذلك بعد حصوله على سبع جوائز من بينها أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

ويقوم ببطولة الفيلم، الذي أخرجه داميان تشازل، إيما ستون ورايان جوسلينج، حيث يجسدان دور اثنين محبين للفن يحاولان شق طريقهما في لوس أنجلوس.

وحاز جوسلينج وستون على جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة رئيسية في فيلم كوميدي أو موسيقي. كما فاز فيلم «لالا لاند» بجائزة أفضل سيناريو وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل مخرج لتشازل.

وفاز فيلم «مون لايت» للمخرج بيري جينكينز، الذي يحكي قصة صبي أميركي من أصل إفريقي في فلوريدا، على جائزة أفضل فيلم درامي.

وفازت الممثلة إيزابيل هوبير على جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم «ايل»، كما حاز كيسي أفليك على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم «مانشستر باي ذا سي».

وحاز فيلم «ايل» على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. وفازت مسلسلات «انتلانتا» و«ذا كراون» و«ذا بيبول فيرزز او جيه سيمبسون» بجوائز في المجال التلفزيوني.

يشار إلى أنه تم البدء في منح جوائز الجولدن جلوب عام 1944، حيث إنها تكرم أفضل الأعمال في مجال التلفزيون والسينما في أكثر من 25 فئة.